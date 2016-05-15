Клерк.Ру
 

Мошенники не только вымогают деньги под видом налоговиков, но и хамят от их имени

21.04.17 12:44

Налоговая служба Приморского края предупреждает: в крае действуют мошенники. Установлены случаи телефонных звонков руководителям организаций города Владивостока неизвестным гражданином с телефонного номера: +7(968)4383770.

Мошенник начинает разговор в хамской манере, представляется начальником налогового органа и сообщает, что по городу проводятся налоговые проверки, работают комиссии. Для решения вопроса предлагает перечислить на расчетный счет денежные средства. Подобные случаи имеются в других регионах России.

Данные действия злоумышленников являются провокационными и наносят ущерб репутации руководства и сотрудников налоговых органов.

Налоговая служба убедительно просит налогоплательщиков быть осторожными и в случае поступления с любого телефонного номера информации подобного характера, незамедлительно сообщить об этом в отдел безопасности Управления ФНС России по Приморскому краю по телефонам: 8(423) 241-20-87 и 8(423) 241-19-51, а так же в правоохранительные органы (телефон: 02).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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7 мнений
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Аноним
, Уфа
Не понимаю... ИФНС сообщает, что с конкретного номера звонят мошенники... А полицию подключить не судьба? Номер есть, пробить откуда звонят можно. Тем более денег просят на расчетный счет, значит ФИО получателя можно узнать за 3 секунды.. 
Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
А полицию подключить не судьба?

 

Так полиция работает по принципу: когда вас убьют, тогда и приходите :)


Номер есть, пробить откуда звонят можно.

 

Вспомнилось кино с ситуацией, когда номер был оформлен на покойника по паспорту, находящемуся на руках.
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