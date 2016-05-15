Мошенники не только вымогают деньги под видом налоговиков, но и хамят от их имени

Налоговая служба Приморского края предупреждает: в крае действуют мошенники. Установлены случаи телефонных звонков руководителям организаций города Владивостока неизвестным гражданином с телефонного номера: +7(968)4383770.