Мошенники не только вымогают деньги под видом налоговиков, но и хамят от их имени
Налоговая служба Приморского края предупреждает: в крае действуют мошенники. Установлены случаи телефонных звонков руководителям организаций города Владивостока неизвестным гражданином с телефонного номера: +7(968)4383770.
Мошенник начинает разговор в хамской манере, представляется начальником налогового органа и сообщает, что по городу проводятся налоговые проверки, работают комиссии. Для решения вопроса предлагает перечислить на расчетный счет денежные средства. Подобные случаи имеются в других регионах России.
Данные действия злоумышленников являются провокационными и наносят ущерб репутации руководства и сотрудников налоговых органов.
Налоговая служба убедительно просит налогоплательщиков быть осторожными и в случае поступления с любого телефонного номера информации подобного характера, незамедлительно сообщить об этом в отдел безопасности Управления ФНС России по Приморскому краю по телефонам: 8(423) 241-20-87 и 8(423) 241-19-51, а так же в правоохранительные органы (телефон: 02).
Хороший заголовок.
ВВбух, Вы писали:
Кто? мошенники? или сотрудники налоговой?)))