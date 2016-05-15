Клерк.Ру
 

Пониженные тарифы страховых взносов предложили заменить субсидией

21.04.17 13:19

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предлагает правительству в корне изменить подход к формированию доходов Пенсионного фонда. Если сейчас они формируются только за счет отчислений работающего населения, то в будущем, уверены в организации, ПФР должен научиться получать до 7–15% (то есть около 1 трлн рублей) из альтернативных источников, в том числе через доходы от естественных монополий. Об этом «Известиям» в кулуарах Красноярского экономического форума рассказал президент организации Сергей Беляков. К естественным монополиям относятся «Газпром», «Транснефть» и РЖД.

Кроме того, АНПФ предлагает заменить льготы по страховым взносам субсидиями. Например, если сейчас работодатель в сфере IT платит пониженные взносы (на уровне 8% вместо 22%), то он может платить как и весь бизнес, но при этом получать от государства субсидию.

Ассоциация предлагает отменить и дополнительный тариф в 10%, который начисляется при превышении зарплатой порогового уровня.

Также в АНПФ считают возможным распределить отчисления в ПФР между работником и работодателем.

По мнению Сергея Белякова, если решить вопрос с доходами пенсионной системы, то у государства наконец появится возможность снять мораторий на перевод пенсионных накоплений, которые не поступают в систему уже три года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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