100% брянских страхователей сдали СЗВ-М за март вовремя

До 17 апреля по итогам отчетной кампании за март от работодателей Брянской области в ПФР планировалось принять более 16 тысяч отчетов по форме СЗВ-М. При этом представление всей отчетности ожидалось по электронным каналам связи, сообщает региональное отделение фонда.

По данным на 18 апреля, 100% страхователей Брянщины представили в ПФР сведения на более чем 361 тыс. застрахованных лиц (100%) в электронном виде, с электронной подписью, по защищенным каналам связи.

170 работодателей направили в ПФР «нулевые» формы ежемесячной отчетности, хотя делать это теперь необязательно.

В ПФР напомнили, что в СЗВ-М отражаются сведения по всем работникам, с которыми заключены: трудовой договор; гражданско-правовой договор; договор авторского заказа; договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы и искусства; издательский лицензионный договор; лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы и искусства.

Помимо страхователей – юридических лиц, ежемесячную отчетность обязаны представлять и ИП, заключившие в отчетном периоде трудовые договоры с наемными работниками.

Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то обязательна электронная форма СЗВ-М.

За нарушение порядка сдачи отчетности с 2017 года действуют новые штрафные санкции. За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений (ежемесячная отчетность) применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Если вместо электронного отчета будет сдан бумажный, то ПФР вправе оштрафовать организацию на 1000 руб. Норма касается и исходных, и дополняющих, и отменяющих форм отчета.