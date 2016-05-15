Клерк.Ру
 

Минтранс предлагает удвоить штраф за первичную неоплату проезда в Платоне

21.04.17 16:13

Минтранс РФ предлагает вдвое увеличить первый штраф за неоплату проезда большегруза в рамках системы "Платон" — до 10 тысяч рублей.

Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы Минтранса Евгений Дитрих. "Законопроект на сегодняшний день на согласовании, вполне возможно, что кто-либо из согласователей предложит какие-то варианты. Пока — это 10 тысяч (рублей – ред.) и за первое нарушение, и за второе", — сказал он.

Сегодня штраф за неоплату проезда по федеральной дороге составляет 5 тысяч рублей (10 тысяч рублей при повторном нарушении в течение года).

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

Вице-премьер Аркадий Дворкович в марте по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок говорил, что правительство в ближайшее время рассмотрит предложение о повышении штрафов в системе "Платон".

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
В Подмосковье более 220 автовладельцев, зарегистрированных в системе «Платон», заявили налоговую льготу
 
Новости директору
 
Медведев заявил о падении загруженности трасс на четверть из-за введения системы «Платон»
 
Бухгалтерские новости
 
Матвиенко поручила изучить обоснованность системы "Платон"
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения2
Аноним прокомментировал материал «Добро пожаловать в «черный список»!»
03:11
Аноним прокомментировал материал «Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ»
00:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:38
Клерк
yante прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 23:11
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 23:09
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 22:55
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 22:16
Клерк
Iren прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 22:09
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 21:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 21:43
Клерк
yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 21:36
Аноним прокомментировал материал «Большая зарплата = большой НДС»
вчера, 21:13
Аноним прокомментировал материал «Чистая прибыль «Почты России» в 2016 году выросла на 10%»
вчера, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 20:26
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 20:08
Аноним прокомментировал материал «Собянин рассказал о пользе внедрения онлайн-касс в торговле»
вчера, 19:58
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:55
Аноним прокомментировал материал «Советник президента Сергей Глазьев предложил альтернативный налоговый маневр»
вчера, 19:36
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 19:30
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций»
вчера, 19:25
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 19:07
Клерк
Жуков Александр прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 18:53
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 18:47
Аноним прокомментировал материал «Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов»
вчера, 18:07
Аноним прокомментировал материал «Трудовые книжки: за и против»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
вчера, 17:48
Аноним прокомментировал материал «Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес»
вчера, 17:40
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:32
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:30
еще
 