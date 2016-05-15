Минтранс предлагает удвоить штраф за первичную неоплату проезда в Платоне

Минтранс РФ предлагает вдвое увеличить первый штраф за неоплату проезда большегруза в рамках системы "Платон" — до 10 тысяч рублей.

Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы Минтранса Евгений Дитрих. "Законопроект на сегодняшний день на согласовании, вполне возможно, что кто-либо из согласователей предложит какие-то варианты. Пока — это 10 тысяч (рублей – ред.) и за первое нарушение, и за второе", — сказал он.



Сегодня штраф за неоплату проезда по федеральной дороге составляет 5 тысяч рублей (10 тысяч рублей при повторном нарушении в течение года).



Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.



Вице-премьер Аркадий Дворкович в марте по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок говорил, что правительство в ближайшее время рассмотрит предложение о повышении штрафов в системе "Платон".