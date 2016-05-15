Глава РСПП предложил снижать налоговую нагрузку на бизнес с 2022 года

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил зафиксировать предельный размер фискальной нагрузки в России на нынешнем уровне и начать снижать ее с 2022 года. Об этом он сказал RNS в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.



«Мы считаем, что лучше зафиксировать нынешний размер (фискальной нагрузки. — RNS), потому что это соответствует идее моратория (на изменение налоговой нагрузки. — RNS). И вообще, почему нынешний размер? Потому что мы считаем, что успехи в налоговом администрировании и меры по раскрепощению экономической активности должны привести к расширению налоговой базы. Стало быть, года с 2022-го можно приступать к снижению налоговой нагрузки», — сказал Шохин.



Соответствующее предложение было направлено РСПП в администрацию президента неоднократно, пишет RNS.



«В принципе положительный (ответ на инициативу. — RNS). Надо сейчас буквально в течение пары месяцев перевести это в документ, который называется "Основные направления налоговой, бюджетной и тарифно-таможенной политики"», — сказал Шохин.