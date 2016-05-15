Минфин пояснил порядок признания резидента РФ контролирующим лицом КИК

Поскольку НК однозначно не устанавливает дату определения доли в иностранной организации в целях определения ее статуса как КИК, то признание лица контролирующим лицом осуществляется на дату принятия решения о распределении прибыли, принятого в календарном году, следующем за налоговым периодом по соответствующему налогу для налогоплательщика - контролирующего лица, на который приходится дата окончания финансового года в соответствии с личным законом этой КИК, а в случае, если такое решение не принято, то на 31 декабря календарного года, следующего за налоговым периодом по соответствующему налогу для налогоплательщика - контролирующего лица, на который приходится дата окончания финансового года КИК.

После вступления в силу Федерального закона N 376-ФЗ только начиная с 1 января 2016 года возникает необходимость проводить тесты на определение статуса лица, признаваемого налоговым резидентом РФ, в качестве контролирующего лица КИК.

Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона N 376-ФЗ предусмотрено переходное положение, в соответствии с которым до 1 января 2016 года признание лица контролирующим лицом осуществляется в случае, если доля участия этого лица в организации (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50%.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-12-12/2/19071 от 31.03.2017.