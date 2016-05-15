Архитекторы создали корабль-тюрьму для неплательщиков налогов

Группа архитекторов из Парижа спроектировала гигантский тюремный корабль с тысячами камер, похожих на "воздушные темницы", которые удерживали пленника Тириона Ланнистера в "Игре престолов". Дизайнеры создали концепт корабля для тысяч преступников, замешанных в скандале с "Панамским архивом", сообщает Daily Mail.

В каждом таком корабле может содержаться до 3300 заключённых, чья вина выяснится в результате утечки документов об офшорах от панамской юридической компании Mossack Fonseca в 2015 году. Предполагается, что каждый "парус" будет иметь длину 350 метров и высоту 100 метров. Каждая тюремная ячейка будет иметь площадь девять квадратных метров.

Одна сторона будет размещать женщин, а другая — мужчин. На "парусах" также будут находиться мастерская, административный центр и столовая. Большая часть верхней палубы использована для сельского хозяйства (грядки будут располагаться посредине), спортивного поля и места для административного персонала.

В подобной камере находился персонаж популярного книжного и телевизионного сериала "Игра престолов" Тирион Ланнистер. Одна из её сторон была обращена к пропасти и всегда открыта, если пленник задумает покончить с жизнью самостоятельно.