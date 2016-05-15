ФНС отзывает требование по проверке СНИЛС из контрольных соотношений по расчету страховых взносов

ФНС отменяет контрольное соотношение по проверке СНИЛС в расчете по страховым взносам. Информацию об этом получил журнал "Главбух" из источника в налоговой инспекции.

Проблема со сдачей нового РСВ из-за несовпадения СНИЛС с базой налоговой службы приняла общероссийский характер. Массовые жалобы от бухгалтеров есть и у нас на сайте. В частности, заметка "ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника" набрала уже больше 250 мнений.

Проверить данные работников возможно в Личном кабинете юридического лица на сайте ФНС. Однако, личный кабинет есть не у всех организаций, да и пользователи нашего сайта жалуются на то, что сервис просто не работает

Действительно ли снялась проблема с проверкой СНИЛС, станет понятно на следующей неделе.