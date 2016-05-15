Клерк.Ру
 

ФНС отзывает требование по проверке СНИЛС из контрольных соотношений по расчету страховых взносов

21.04.17 18:57
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ФНС отменяет контрольное соотношение по проверке СНИЛС в расчете по страховым взносам. Информацию об этом получил журнал "Главбух" из источника в налоговой инспекции.

Проблема со сдачей нового РСВ из-за несовпадения СНИЛС с базой налоговой службы приняла общероссийский характер. Массовые жалобы от бухгалтеров есть и у нас на сайте. В частности, заметка "ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника" набрала уже больше 250 мнений.

Проверить данные работников возможно в Личном кабинете юридического лица на сайте ФНС. Однако, личный кабинет есть не у всех организаций, да и пользователи нашего сайта жалуются на то, что сервис просто не работает

Действительно ли снялась проблема с проверкой СНИЛС, станет понятно на следующей неделе.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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20 мнений
Клерк
Марина, Контадор
почему я, рядовой бухгалтер еще летом прошлого года задала вопрос (видимо, себе, или в космос?) а что налоговая будет делать со СНИЛСами? Почему те, кто профессионально занимается этим, не задали этого вопроса? Сколько денег потрачено (НАШИХ!!!) на эти программы перехода, которые не работают?
Клерк
yante
, Новороссийск

Марина, Контадор, Вы писали:

Кто может потребовать ЗАПРЕТИТЬ вносить изменения в форматы отчетов в СЕРЕДИНЕ отчетного периода? 

 ГосДума и соответствующий Закон...
Я уже написал им, что "постоянные смены форм, форматов и правил сдачи отчетности разными администраторами ПФР/ФНС/ФСС однозначно должны быть запрещены, т.к. это не способствует нормальной работе налогоплательщиков...", на что они мне на днях ответили, что "примем и обязательно используем ваши замечания и предложения в своей законодательной деятельности" :)
  А что, п.5 ст.5 в НК РФ же добавили, что им стоит то же самое прописать для ВСЕХ администраторов???

Клерк
yante
, Новороссийск

Марина, Контадор, Вы писали:

Вы писали как физ лицо? а куда ИПБ этот "славный" профсоюз для выкачивания денег смотрит?

   А это имеет значение? Конечно, как физик...
  Они смотрят, "где бы еще денег отобрать"...

Клерк
Марина, Контадор
имеет значение,  есть общественные организации, целью которых и является "передача наверх" предложений по улучшению администрирования Ваш частный голос - капля (плевок) в море (беззакония)....
<b>Модератор</b>
Над.К
есть общественные организации, целью которых и является "передача наверх" предложений по улучшению администрирования

 Это какие именно организации?

Клерк
yante
, Новороссийск
  Пришел ответ от техподдержки ЛК ФНС по поводу невозможности проверить что-либо у них в ЛК без ЭЦП:


Уважаемый пользователь!
В ответ на Ваше обращение в службу технической поддержки ""Личного кабинета индивидуального предпринимателя"" (регистрационный номер 118905) сообщаем:
Для работы в Личном кабинете может быть использован квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Перечень удостоверяющих центров можно скачать по ссылке http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118.
Может быть использован КСКПЭП, выданный для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи, и КСКПЭП, размещенный на универсальной электронной карте (УЭК).
С уважением, служба технической поддержки"

   Так что те, кто не имеет ЛК ФНС и ЭЦП в придачу, ничего проверить не смогут...

Бухгалтер-экономист
Галина1977
, Красноярск
Сегодня пришло уведомление об уточнении- опять причина в СНИЛС

 Там не снилс, там копейки, вы звоните в свою налоговую, мне пришло тоже уточнение и тоже стоит снилс, я позвонила, они говорят, у вас копейки не идут, указала где. А снилсы, говорит, проверьте, но нам не надо ничего по снилсам и инн.

Аватар
Аноним
, Москва

Галина1977, Вы писали:

Сегодня пришло уведомление об уточнении- опять причина в СНИЛС

 Там не снилс, там копейки, вы звоните в свою налоговую, мне пришло тоже уточнение и тоже стоит снилс, я позвонила, они говорят, у вас копейки не идут, указала где. А снилсы, говорит, проверьте, но нам не надо ничего по снилсам и инн.

 

неправильно заполнены реквизиты
  Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе

Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Галина1977, Вы писали:
  Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе

   Так это только и говорит о том, что у них данные ОТСУТСТВУЮТ, а не то, что они неправильные...

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