ФНС отзывает требование по проверке СНИЛС из контрольных соотношений по расчету страховых взносов
ФНС отменяет контрольное соотношение по проверке СНИЛС в расчете по страховым взносам. Информацию об этом получил журнал "Главбух" из источника в налоговой инспекции.
Проблема со сдачей нового РСВ из-за несовпадения СНИЛС с базой налоговой службы приняла общероссийский характер. Массовые жалобы от бухгалтеров есть и у нас на сайте. В частности, заметка "ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника" набрала уже больше 250 мнений.
Проверить данные работников возможно в Личном кабинете юридического лица на сайте ФНС. Однако, личный кабинет есть не у всех организаций, да и пользователи нашего сайта жалуются на то, что сервис просто не работает
Действительно ли снялась проблема с проверкой СНИЛС, станет понятно на следующей неделе.
не прошло и года
Марина, Контадор, Вы писали:
ГосДума и соответствующий Закон...
Я уже написал им, что "постоянные смены форм, форматов и правил сдачи отчетности разными администраторами ПФР/ФНС/ФСС однозначно должны быть запрещены, т.к. это не способствует нормальной работе налогоплательщиков...", на что они мне на днях ответили, что "примем и обязательно используем ваши замечания и предложения в своей законодательной деятельности"
А что, п.5 ст.5 в НК РФ же добавили, что им стоит то же самое прописать для ВСЕХ администраторов???
Марина, Контадор, Вы писали:
А это имеет значение? Конечно, как физик...
Они смотрят, "где бы еще денег отобрать"...
Это какие именно организации?
Так что те, кто не имеет ЛК ФНС и ЭЦП в придачу, ничего проверить не смогут...
Там не снилс, там копейки, вы звоните в свою налоговую, мне пришло тоже уточнение и тоже стоит снилс, я позвонила, они говорят, у вас копейки не идут, указала где. А снилсы, говорит, проверьте, но нам не надо ничего по снилсам и инн.
Галина1977, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Так это только и говорит о том, что у них данные ОТСУТСТВУЮТ, а не то, что они неправильные...