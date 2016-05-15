Трудовые книжки: за и против
24.04.17 12:19
На минувшей неделе в связи с высказыванием Германа Грефа вновь стал широко обсуждаться вопрос отказа от бумажных трудовых книжек и замены их электронным документом.
В комментариях к этому материалу на нашем сайте разгорелся спор. Среди наших читателей нашлись как сторонники, так и противники отказа от традиционной формы трудовых книжек. Каждый, защищая свою точку зрения, выдвигает свои аргументы.
Клерк.ру, со своей стороны, решил провести опрос на эту тему. Приглашаем вас принять в нем участие.
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IrinaAB, Вы писали:
Да купИте бланк и напишите, что хочется. Сейчас даже печать самонаборную покупать не обязательно, только цвет чернил жестко регламентирован.
ToT, Вы писали:
А чтоб пенсионному фонду было чем заняться, они ведь их под лупой проверяют и гоняют людей по архивам, если им запятая в книжке не понравилась.
Если уж так нужна бумажка для подтверждения:
Сформировали бы простенький бланк в формате А4, в котором бы указывали реквизиты работодателя и работника, дата принятия и увольнения, должность.
И выдавали бы его в день увольнения по желанию работника.
P.S> Скоро уже бумажные деньги исчезнут из оборота... Всё о книжонках трясётесь...
Anton P., Вы писали:
Когда отменят ст. 84.1 ТК РФ и Правила ведения и хранение трудовых книжек, тогда и будете бы-бы-кать. Почитайте на сайте ГИТ 77 - Москва в апреле т.г., с определением Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 N 298-О
Из-за таких "простеньких" человек может потерять многое и теряет ....при работе во вредных и (или) опасных условиях труда, в РКС или МКС.
Мне недавно ответили из пенсионного по мужчине, четко: "Минус десятка за вредность, минус пять за Север". Пенсия в 45 лет.