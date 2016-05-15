Трудовые книжки: за и против

На минувшей неделе в связи с высказыванием Германа Грефа вновь стал широко обсуждаться вопрос отказа от бумажных трудовых книжек и замены их электронным документом.

В комментариях к этому материалу на нашем сайте разгорелся спор. Среди наших читателей нашлись как сторонники, так и противники отказа от традиционной формы трудовых книжек. Каждый, защищая свою точку зрения, выдвигает свои аргументы.

Клерк.ру, со своей стороны, решил провести опрос на эту тему. Приглашаем вас принять в нем участие.