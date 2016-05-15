Клерк.Ру
 

Трудовые книжки: за и против

24.04.17 12:19
6

На минувшей неделе в связи с высказыванием Германа Грефа вновь стал широко обсуждаться вопрос отказа от бумажных трудовых книжек и замены их электронным документом.

В комментариях к этому материалу на нашем сайте разгорелся спор. Среди наших читателей нашлись как сторонники, так и противники отказа от традиционной формы трудовых книжек. Каждый, защищая свою точку зрения, выдвигает свои аргументы.

Клерк.ру, со своей стороны, решил провести опрос на эту тему. Приглашаем вас принять в нем участие.

Следует ли отменить бумажные трудовые книжки?

Ключевые слова: трудовая книжка

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
6 мнений
Клерк
Старый ворчун

IrinaAB, Вы писали:

Зачем... А чтобы потом не было больно вспоминать. Как пример, бардак с БД СНИЛСов в налоговой...

 Да купИте бланк и напишите, что хочется. Сейчас даже печать самонаборную покупать не обязательно, только цвет чернил жестко регламентирован.

Клерк
sv777
, Саратов

ToT, Вы писали:

Побеждает вариант: Нет. Трудовая книжка – это надежно. Руки прочь от трудовых книжек! 

Пф... зачем вам трудовые книжки???

 А чтоб пенсионному фонду было чем заняться, они ведь их под лупой проверяют и гоняют людей по архивам, если им запятая в книжке не понравилась.

Клерк
Anton P.
, Энгельс
Пф... зачем вам трудовые книжки???

 

Сам дико удивляюсь этому феномену.

Если уж так нужна бумажка для подтверждения:
Сформировали бы простенький бланк в формате А4, в котором бы указывали реквизиты работодателя и работника, дата принятия и увольнения, должность.
И выдавали бы его в день увольнения по желанию работника.

P.S> Скоро уже бумажные деньги исчезнут из оборота... Всё о книжонках трясётесь...
Аватар
Аноним
, Мурманск

Anton P., Вы писали:

  Сформировали бы простенький бланк в формате А4, в котором бы указывали реквизиты работодателя и работника, дата принятия и увольнения, должность.

И выдавали бы его в день увольнения по желанию работника.

 Когда отменят ст. 84.1 ТК РФ и Правила ведения и хранение трудовых книжек, тогда и будете бы-бы-кать. Почитайте на сайте ГИТ 77 - Москва в апреле т.г., с определением Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 N 298-О
Из-за таких "простеньких" человек может потерять многое и теряет ....при работе во вредных и (или) опасных условиях труда, в РКС или МКС.
Мне недавно ответили из пенсионного по мужчине, четко: "Минус десятка за вредность, минус пять за Север".  Пенсия в 45 лет. 

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтеру
 
Как не ошибиться при учете трудовых книжек
 
Бухгалтерские новости
 
Роструд: ведение кадровых документов в электронном виде должно быть добровольным
 
Юридические новости
 
За невыдачу трудовой книжки уволенному сотруднику фирму оштрафовали на 30 тыс. рублей
 
Трудовые новости
 
Минтруд: печать в трудовой книжке не нужна
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Рубрики
еще
»
Мнения2
Аноним прокомментировал материал «Добро пожаловать в «черный список»!»
03:11
Аноним прокомментировал материал «Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ»
00:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:38
Клерк
yante прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 23:11
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 23:09
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 22:55
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 22:16
Клерк
Iren прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 22:09
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 21:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 21:43
Клерк
yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 21:36
Аноним прокомментировал материал «Большая зарплата = большой НДС»
вчера, 21:13
Аноним прокомментировал материал «Чистая прибыль «Почты России» в 2016 году выросла на 10%»
вчера, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 20:26
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 20:08
Аноним прокомментировал материал «Собянин рассказал о пользе внедрения онлайн-касс в торговле»
вчера, 19:58
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:55
Аноним прокомментировал материал «Советник президента Сергей Глазьев предложил альтернативный налоговый маневр»
вчера, 19:36
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 19:30
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций»
вчера, 19:25
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 19:07
Клерк
Жуков Александр прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 18:53
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 18:47
Аноним прокомментировал материал «Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов»
вчера, 18:07
Аноним прокомментировал материал «Трудовые книжки: за и против»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
вчера, 17:48
Аноним прокомментировал материал «Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес»
вчера, 17:40
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:32
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:30
еще
 