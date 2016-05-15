Клерк.Ру
 

ФНС и Минфин раскритиковали идею уплаты налогов на труд лично гражданами

24.04.17 10:14
6

Идея уплаты налогов на труд лично гражданами связана с «громадными рисками», заявляют в руководстве ФНС и Минфина. По мнению чиновников, этот приведет к кассовым разрывам, сбоям в платежах и уклонению от уплаты налогов.

Обсудить идею об уплате налогов на труд сотрудниками, а не работодателями в ходе Красноярского экономического форума предложил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом он говорил о том, чтобы работники «сами уплачивали хотя бы часть страховых взносов», передает корреспондент РБК.

По словам Шубина, это повысит финансовую грамотность и создаст новый вид самозанятых — налоговых консультантов. Впрочем, в ходе сессии «Рациональная налоговая система», во время которой Шубин и выступил со своей инициативой, никто на его предложение не отреагировал.

Замминистра финансов Илья Трунин позже сказал журналистам, что инициатива переложить часть страховых взносов на граждан «нереализуема», так как будет означать повышение налогов на население

«Это существует во многих странах, и у нас одна из самых высоких нагрузок в виде взносов на работодателя. Но именно потому, что во многих странах существенную часть взносов перечисляют работники из зарплаты. Но если мы [страховые взносы] перенесем, то будет не 13% удерживаться [из дохода], а больше. Я не думаю, что сейчас это надо делать», — сказал замминистра.

В целом уплата налогов на труд сотрудниками, а не работодателями, «наверное, будет как-то способствовать осознанию людьми факта того, какие налоги они платят», сказал Трунин, отвечая на вопрос РБК.

«Но мы боимся сбоев в платежах. Потому что, когда налог берется автоматически при выплате доходов, мы достаточно хорошо гарантируем налоговые поступления. Не может быть платежа без удержания налогов. Когда деньги будет выплачены, а потом человек заплатит сам налог, то, во-первых, будет кассовый разрыв, потому что он заплатит по итогам года. Во-вторых, это будет сложная система, потому что надо будет либо вводить более короткий налоговый период, либо по итогам года это будет достаточно большая сумма — 13% дохода», — заявил замминистра.

Теоретически такая идея может существовать, но на практике она далека от реальности, заключил он.

Риски от перекладывания уплаты налогов на труд на граждан — «огромные», сказал РБК заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин. «Во-первых, это увеличение нагрузки на граждан. Во-вторых, что легче администрировать, одну компанию или тысячу физических лиц? На мой взгляд, сейчас сформировано устойчивое и наиболее эффективное администрирование, когда одна организация платит за тысячу сотрудников», — отметил замглавы ФНС. Готовность граждан отчитаться перед налоговой инспекцией, даже в электронном виде, «вызывает большие сомнения», заключил Сатин.

Сейчас и НДФЛ, который взимается с граждан, и страховые взносы, уплачиваемые работодателем в размере 30% ​зарплаты работника, в бюджет и в фонды перечисляет компания-работодатель.

Россияне лишены «чувства налогоплательщика», то есть желания следить, на что идут их налоги, говорил ранее экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Частично это обусловлено «историческими моментами», а частично тем, что государственные расходы и рост уровня жизни граждан в России в основном шли за счет нефтегазовых доходов, которые с рядовым налогоплательщиком связаны мало, объяснял Кудрин.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
6 мнений
Клерк
dana
, Барнаул

Завертелся как уж на сковородке. А суть в том, что как только каждый будет платить сам за себя, то граждане начнут задаваться вопросом - а куда пошли мои денежки? А пока у нас в стране поголовная налоговая и юридическая безграмотность - граждане даже ставку НДФЛ не знают, и готовы проголосовать за ее увеличение. 

Аватар
Аноним

dana, Вы писали:

Завертелся как уж на сковородке. А суть в том, что как только каждый будет платить сам за себя, то граждане начнут задаваться вопросом - а куда пошли мои денежки? А пока у нас в стране поголовная налоговая и юридическая безграмотность - граждане даже ставку НДФЛ не знают, и готовы проголосовать за ее увеличение. 

 +100

Аватар
Аноним
, Архангельск
В целом уплата налогов на труд сотрудниками, а не работодателями, «наверное, будет как-то способствовать осознанию людьми факта того, какие налоги они платят», сказал Трунин, отвечая на вопрос РБК.

 Не сбоев и кассовых разрывов они боятся, а что население наконец-то осознает, какие налоги оно платит господину Трунину (который, кстати, предложил облагать НДФЛ проценты по депозитам!) и им подобным.

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Глава РСПП предложил снижать налоговую нагрузку на бизнес с 2022 года
 
Новости директору
 
В Минфине оценили годовой объем "серой" зарплаты
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения1
Аноним прокомментировал материал «Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ»
00:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:38
Клерк
yante прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 23:11
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 23:09
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 22:55
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 22:16
Клерк
Iren прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 22:09
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 21:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 21:43
Клерк
yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 21:36
Аноним прокомментировал материал «Большая зарплата = большой НДС»
вчера, 21:13
Аноним прокомментировал материал «Чистая прибыль «Почты России» в 2016 году выросла на 10%»
вчера, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 20:26
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 20:08
Аноним прокомментировал материал «Собянин рассказал о пользе внедрения онлайн-касс в торговле»
вчера, 19:58
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:55
Аноним прокомментировал материал «Советник президента Сергей Глазьев предложил альтернативный налоговый маневр»
вчера, 19:36
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 19:30
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций»
вчера, 19:25
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 19:07
Клерк
Жуков Александр прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 18:53
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 18:47
Аноним прокомментировал материал «Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов»
вчера, 18:07
Аноним прокомментировал материал «Трудовые книжки: за и против»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
вчера, 17:48
Аноним прокомментировал материал «Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес»
вчера, 17:40
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:32
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:30
Аноним прокомментировал материал «Голикова предложила решение проблемы дефицита бюджета регионов за счет страховых взносов ФОМС»
вчера, 17:26
еще
 