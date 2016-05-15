ФНС и Минфин раскритиковали идею уплаты налогов на труд лично гражданами

Идея уплаты налогов на труд лично гражданами связана с «громадными рисками», заявляют в руководстве ФНС и Минфина. По мнению чиновников, этот приведет к кассовым разрывам, сбоям в платежах и уклонению от уплаты налогов.

Обсудить идею об уплате налогов на труд сотрудниками, а не работодателями в ходе Красноярского экономического форума предложил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом он говорил о том, чтобы работники «сами уплачивали хотя бы часть страховых взносов», передает корреспондент РБК.



По словам Шубина, это повысит финансовую грамотность и создаст новый вид самозанятых — налоговых консультантов. Впрочем, в ходе сессии «Рациональная налоговая система», во время которой Шубин и выступил со своей инициативой, никто на его предложение не отреагировал.



Замминистра финансов Илья Трунин позже сказал журналистам, что инициатива переложить часть страховых взносов на граждан «нереализуема», так как будет означать повышение налогов на население

«Это существует во многих странах, и у нас одна из самых высоких нагрузок в виде взносов на работодателя. Но именно потому, что во многих странах существенную часть взносов перечисляют работники из зарплаты. Но если мы [страховые взносы] перенесем, то будет не 13% удерживаться [из дохода], а больше. Я не думаю, что сейчас это надо делать», — сказал замминистра.



В целом уплата налогов на труд сотрудниками, а не работодателями, «наверное, будет как-то способствовать осознанию людьми факта того, какие налоги они платят», сказал Трунин, отвечая на вопрос РБК.



«Но мы боимся сбоев в платежах. Потому что, когда налог берется автоматически при выплате доходов, мы достаточно хорошо гарантируем налоговые поступления. Не может быть платежа без удержания налогов. Когда деньги будет выплачены, а потом человек заплатит сам налог, то, во-первых, будет кассовый разрыв, потому что он заплатит по итогам года. Во-вторых, это будет сложная система, потому что надо будет либо вводить более короткий налоговый период, либо по итогам года это будет достаточно большая сумма — 13% дохода», — заявил замминистра.



Теоретически такая идея может существовать, но на практике она далека от реальности, заключил он.



Риски от перекладывания уплаты налогов на труд на граждан — «огромные», сказал РБК заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин. «Во-первых, это увеличение нагрузки на граждан. Во-вторых, что легче администрировать, одну компанию или тысячу физических лиц? На мой взгляд, сейчас сформировано устойчивое и наиболее эффективное администрирование, когда одна организация платит за тысячу сотрудников», — отметил замглавы ФНС. Готовность граждан отчитаться перед налоговой инспекцией, даже в электронном виде, «вызывает большие сомнения», заключил Сатин.



Сейчас и НДФЛ, который взимается с граждан, и страховые взносы, уплачиваемые работодателем в размере 30% ​зарплаты работника, в бюджет и в фонды перечисляет компания-работодатель.



Россияне лишены «чувства налогоплательщика», то есть желания следить, на что идут их налоги, говорил ранее экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Частично это обусловлено «историческими моментами», а частично тем, что государственные расходы и рост уровня жизни граждан в России в основном шли за счет нефтегазовых доходов, которые с рядовым налогоплательщиком связаны мало, объяснял Кудрин.