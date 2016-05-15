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Роструд напоминает: декларация соответствия условий труда нормативным подается по новой форме

24.04.17 12:49

Приказом Минтруда России от 14.11.2016 N 642н внесены изменения в приказ Минтруда от 07.02.2014 N 80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда".

В частности, приказом изменена форма декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Об этом напоминает ГИТ по Оренбургской области на своем сайте.

Теперь в декларации указано, что она может подаваться работодателем как в случаях, когда по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, так и в ситуациях, когда условия труда признаны оптимальными или допустимыми.

Декларация, как и ранее, должна предоставляться в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении спецоценки условий труда. Однако дополнительно отмечена необходимость соблюдения требований законодательства РФ о персональных данных, а также о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Чтобы отправить декларацию соответствия условий труда в электронном виде, необходимо перейти на официальный раздел сайта Роструда declaration.rostrud.ru и заполнить необходимую форму согласно инструкции.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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