Роструд напоминает: декларация соответствия условий труда нормативным подается по новой форме

Приказом Минтруда России от 14.11.2016 N 642н внесены изменения в приказ Минтруда от 07.02.2014 N 80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда".

В частности, приказом изменена форма декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Об этом напоминает ГИТ по Оренбургской области на своем сайте.

Теперь в декларации указано, что она может подаваться работодателем как в случаях, когда по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, так и в ситуациях, когда условия труда признаны оптимальными или допустимыми.

Декларация, как и ранее, должна предоставляться в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении спецоценки условий труда. Однако дополнительно отмечена необходимость соблюдения требований законодательства РФ о персональных данных, а также о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Чтобы отправить декларацию соответствия условий труда в электронном виде, необходимо перейти на официальный раздел сайта Роструда declaration.rostrud.ru и заполнить необходимую форму согласно инструкции.