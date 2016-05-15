Бухгалтеру пришлось доказывать правомерность применения УСН и ЕНВД

Расстроенная читательница нашего форума обратилась за светом к коллегам. Бухгалтера буквально выбило из колеи требование из налоговой инспекции, в котором сообщалось, что ИП неправомерно применяет ЕНВД по грузоперевозкам и должен отчитываться по общему режиму. Между тем ИП подавал уведомление о применении УСН и имеет на руках второй экземпляр с отметкой налоговой.

Более того, применение ЕНВД также правомерно, так как грузоперевозки фактически осуществляются. Заказчик расплачивается за них товаром, при дальнейшей реализации которого ИП и применяет УСН.

Выручайте кто чем сможет....пожалуйста.Ситуация ,даже не знаю как и начать.

1.ИП образован июль-2015.-ЕНВД-грузоперевозки.

2.В окт-15 появляются лесозаготовки:

подаем уведомление ф.115001-переход на усн с 01.01.16.

3.За 2015 г-(3мес)отчитываемся 03ндфл и ндс.

4.Идем неделю назад взять квитанцию на уплату усн за 2016 г.-говорят :У вас нет УСН.

Спрашиваю почему,говорят "Нет " и всё. Говорю:"А как же мы все квартала авансовые платежи делали..?" Отвечают: "Да,уплату видим,а усн-нет". Почему так у них?

5.Присылают вчера требование такого содержания:

а)" На р/счет поступают деньги за продажу бревен леса. Применение ЕНВД вами неправомерно.Необходимо сдать за 4 кв.2016 г по общему режиму декларацию,и ндс,или приостановим р/счет";

б) Также следует рассмотреть вопрос о закрытии объекта и снятии с учета как плат-ка ЕНВД и переходе на иной режим н/обложения".

6.Как же так,я что то совсем запуталась...Мы же ежеквартально сдавали и ЕНВД-1 грузовик есть.

- Таня GH2

Участники обсуждения успокоили бухгалтера, рекомендовав ей отстаивать свои права и не поддаваться на провокации.

Ну вот сходила,вернее съездила.Показала им со штампиком уведомление,сказала,что "грузоперевозки не намерены убирать" (..как здесь научили..!!!).Проверили и сказали : есть у вас УСН. (я ,аж,перекрестилась)...а то ведь ехала уж считала сколько ндс с 2 млн...мысли всякие лезли-ужас. Хорошо хоть здесь на форуме прочитала все вчера ночью,немного успокоилась и стала надеяться на лучшее.Ведь когда за себя ,свое ,отвечаешь -одно,а когда за свою работу у кого то,это другое.(это в старые наши времена- всё на организацию списывали,то бишь на убытки,а теперь все-частное,права на ошибку никто не дает,он просто не понимает,что ошибка может быть у любого...хотя тут деньги хозяина..тоже понять надо.Вот так работать сейчас Бухгалтером! Одни патриоты остались-рискуют, а работают.

- Таня GH2

Ну что ж ,все хорошо, что хорошо заканчивается.

Обсуждение происходит в теме форума «Уведомление на переход на усн,а налоговая не считает это усн-ом».