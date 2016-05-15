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Минфин не собирается облагать НДФЛ доходы по депозитам

24.04.17 11:13
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Министерство финансов России не готовит предложений, связанных с обложением НДФЛ доходов от банковских депозитов, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Ранее с идеей взимать налоги с доходов по вкладам выступил заместитель министра финансов Илья Трунин, пишет РИА Новости.  "Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних, 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, — с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов, хотя эти доходы гораздо больше?" — сказал он журналистам в кулуарах Красноярского форума.

По его словам, Минфин пока не предлагает эту идею официально, но в будущем она непременно будет подниматься при обсуждении налоговой реформы.

Сейчас доходы по рублевым вкладам не облагаются подоходным налогом, если ставка банка не превышает ключевую ставку ЦБ более чем на пять процентных пунктов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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