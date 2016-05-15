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Из-за упразднения московской ИФНС №50 у иностранных банков возникли проблемы

24.04.17 14:47
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С 1 января 2017 года банки Москвы переведены из упраздненной налоговой инспекции № 50 (специализировавшейся на финансовых организациях) в разные налоговые инспекции Москвы (по месту их физического нахождения).

Между тем иностранные банки должны стоять на учете в налоговом органе по месту постановки на учет их российского банка-контрагента (того, в котором у инобанков открываются счета).

Таким образом, данная реформа налоговых органов обязывает иностранные банки при установлении корреспондентских отношений неоднократно вставать на учет в налоговых инспекциях г. Москвы. Это тормозит процесс открытия корреспондентских счетов и ведет к дополнительным расходам для банков-нерезидентов, следует из письма Ассоциации региональных банков «Россия» в юридический департамент ЦБ.

По словам опрошенных РБК банкиров, ситуация осложняется тем, что до сих пор остается неясным, вставать на учет в инспекции по месту учета российского банка-контрагента банку-нерезиденту нужно только при открытии новых счетов в московских банках (например, в банке, с которым ранее не было корротношений, либо при открытии счетов в новой валюте у существующих российских банков-партнеров) или же перерегистрация у налоговиков в целом необходима для продолжения уже существующих отношений с российскими банками.

Второй вариант — худший. Он означает, что если у банка-нерезидента были открыты счета в десяти московских банках, которые теперь зарегистрированы в десяти разных московских инспекциях вместо одной, как раньше, то иностранной кредитной организации надо подготовить десять комплектов документов для постановки на учет в десяти разных столичных инспекциях, указывают банкиры.

«В такой ситуации каждый банк действует на свой страх и риск, — говорит банкир из банка топ-100, попросивший об анонимности. — Кто-то временно прекращает корреспондентские отношения до момента перепостановки инобанка на учет в нужной инспекции, кто-то продолжает проводить платежи без перерегистрации, считая, что проблема касается только открытия новых счетов».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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