Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес

Возможные налоговые изменения, которые должны будут вступить в силу с 2019 года, как ожидается, не увеличат общую нагрузку на бизнес. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании коллегии Минэкономразвития РФ.

"Как мы докладывали Президенту, налоговые решения - если будут новые - должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года. Мы надеемся, что совокупная налоговая нагрузка, во всяком случае в наших предложениях, не будет больше чем та, которую сегодня компании несут", - цитирует ИА ТАСС слова Шувалова.

Вице-премьер заявил также, что правительство РФ может отказаться от корректировки налогового законодательства с 2019 года.

"Когда был представлен налоговый маневр 22/22, мы услышали на съезде РСПП от крупнейших предпринимателей - "не меняйте ничего, у нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли, и самое большое будет достижение, если вы оставите все как есть". И, кстати, один из вариантов, если действительно мы в результате дискуссии поймем, что для экономического роста можно и нужно будет обойтись тем совокупным налоговым предложением, которое есть сейчас, - может это будет одним из выходов, но дискуссия впереди", - сказал он.