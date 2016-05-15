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Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес

24.04.17 16:18

Возможные налоговые изменения, которые должны будут вступить в силу с 2019 года, как ожидается, не увеличат общую нагрузку на бизнес. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании коллегии Минэкономразвития РФ.

"Как мы докладывали Президенту, налоговые решения - если будут новые - должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года. Мы надеемся, что совокупная налоговая нагрузка, во всяком случае в наших предложениях, не будет больше чем та, которую сегодня компании несут", - цитирует ИА ТАСС слова Шувалова.

Вице-премьер заявил также, что правительство РФ может отказаться от корректировки налогового законодательства с 2019 года.

"Когда был представлен налоговый маневр 22/22, мы услышали на съезде РСПП от крупнейших предпринимателей - "не меняйте ничего, у нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли, и самое большое будет достижение, если вы оставите все как есть". И, кстати, один из вариантов, если действительно мы в результате дискуссии поймем, что для экономического роста можно и нужно будет обойтись тем совокупным налоговым предложением, которое есть сейчас, - может это будет одним из выходов, но дискуссия впереди", - сказал он.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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6 мнений
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Аноним
, Москва
Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес

 

Возникает детский вопрос: зачем тогда изменения?
Клерк
sea-child
, Красногорск
мы услышали на съезде РСПП от крупнейших предпринимателей - "не меняйте ничего, у нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли,

 а малый бизнес никак привыкнуть не может - дохнет и дохнет...

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Аноним
, Москва

sea-child, Вы писали:

мы услышали на съезде РСПП от крупнейших предпринимателей - "не меняйте ничего, у нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли,

 а малый бизнес никак привыкнуть не может - дохнет и дохнет...

 РСПП-контора  пропутинских  родственников и прихлебателей.

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