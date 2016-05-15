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Новый порядок переноса убытков на будущее действует с 2017 года

24.04.17 16:43

УФНС России по Вологодской области напоминает, что с 1 января 2017 года изменился порядок переноса убытков прошлых периодов при расчете налога на прибыль.

В отчетные и налоговые периоды с 1 января 2017 по 31 декабря 2020 года базу по налогу на прибыль нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых налоговых периодов больше, чем на 50 процентов. Это относится к убыткам, которые получены за периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.

Убытки, которые возникли в 2006 году и раньше, в 2017 году учесть нельзя, списать убыток за 2006 год можно только в период с 2007 по 2016 год.

Изменения начинают действовать с 1 января 2017 года, т.е. их надо учитывать при составлении декларации за 1 квартал.

Также изменился порядок переноса убытков.До 2017 года налогоплательщики были вправе осуществлять перенос убытка в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором был получен убыток. С 1 января 2017 года внесены поправки в пункте 2 статьи 283 Налогового кодекса Российской Федерации - ограничение в 10 лет снято, сумму убытка можно перенести независимо от периода их получения, ограничения по сроку возможного переноса убытков не устанавливаются. Убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующие годы.

Данный порядок переноса убытков применяется с 1 января 2017 года. в отношении убытков, которые получены налогоплательщиками за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года. (ч. 16 ст. 13 Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ)

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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