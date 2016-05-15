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Стали известны самые "доходные" для бюджета виды деятельности

24.04.17 17:31

За 3 месяца 2017 года основную долю поступлений консолидированного бюджета РФ с территории Свердловской области, или 85%, обеспечили организации базовых видов экономической деятельности: обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; оптовая и розничная торговля; строительство; транспорт и связь; финансовая деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Такие данные приводятся на сайте регионального Управления ФНС.

За январь-март 2017 года по данным отраслям поступило 62 млрд 446 млн рублей, что на 9 млрд 729 млн рублей или на 18,5% превышает уровень поступлений аналогичного периода 2016 года.

Среди вышеназванных видов экономической деятельности наибольший рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается по организациям финансовой деятельности – в 2 раза или на 2 млрд 433 млн рублей. В основном рост поступлений произошел по налогу на прибыль организаций в связи с увеличением налоговой базы по кредитным организациям и значительным снижением возвратов налогоплательщикам переплаты по налогу на прибыль организаций.

Кроме того, рост поступлений за январь-март в 2017 году наблюдается по таким видам экономической деятельности как:

  • Обрабатывающие производства» - на 12,7% или на 2 млрд 426 млн. рублей (поступило 21 млрд 471 млн рублей). Основную позицию в обрабатывающих отраслях за 3 месяца 2017 года занимают организации металлургического комплекса, которые обеспечили 52,3% поступлений обрабатывающих производств, с ростом поступлений в 5,2 раза или на 9 млрд 47 млн. рублей;
  • «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - в 1,6 раза или на 1 млрд 788 млн. рублей (поступило 5 млрд 21 млн. рублей);
  • «Оптовая и розничная торговля» - в 1,3 раза или на 3 млрд 7 млн. рублей (поступило 14 млрд 345 млн. рублей);
  • «Транспорт и связь» - в 1,7 раза или на 2 млрд 410 млн. рублей (поступило 5 млрд 708 млн. рублей).


Снижение поступлений относительно аналогичного периода 2016 года отмечается по отраслям:

  • «Строительство» - на 5,2% или на 213,2 млн. руб.;
  • «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - на 22,7% или на 2 млрд 124 млн. рублей.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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