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ПФР аннулировал взыскания с 6 тысяч ИП Амурской области

25.04.17 10:14

Пенсионный фонд накануне аннулировал взыскания с 6,1 тыс. ИП Амурской области. Перерасчет стал возможен после вмешательства губернатора региона Александра Козлова и амурского отделения «ОПОРЫ России». Они предложили налоговой службе передать на региональном уровне списки ИП, которые «потерялись» где-то в межведомственном документообороте и не дошли до ПФР.

Напомним, к началу года Отделение ПФР получило от налоговой службы сведения о сданных в 2015 году декларациях на 9 тысяч ИП из 19 тысяч, зарегистрированных в Амурской области. По существующему законодательству отсутствие информации приравнивается к сокрытию дохода. Поэтому остальным предпринимателям были выставлены требования на взыскания в максимальном размере. С учетом обязательного платежа это составляет 8 МРОТ, т.е. 138 тысяч рублей.

Процесс был запущен 28 марта, однако вовремя остановлен. По заверениям налоговой службы ни один ИП Приамурья не лишился своих средств необоснованно.

После проведенного 14 апреля заседания круглого стола при бизнес-омбудсмене Оксане Степановой ОПФР по Амурской области получило списки всех ИП, произвело перерасчёт и 24 апреля вернуло в налоговые инспекции.

В результате 6100 амурских предпринимателей будут освобождены от взыскания страховых взносов в размере 8 МРОТ.

В отношении 400 ИП, наоборот, выставлены суммы в сторону увеличения, т.к. они сделали платежи в ПФР, не соответствующие сведениям, указанным в декларациях. Ещё 3,5 тыс. ИП так и остались безвестными, т.е. они не отчитались в налоговую службу о доходе за 2015 год. Требования о взыскании 138 тысяч рублей в пользу ПФР для них останутся в силе.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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