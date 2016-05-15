ФНС объяснила, в каких случаях налогоплательщиками используются электронные подписи

При электронном документообороте по телекоммуникационным каналам связи через доверенного оператора используется квалифицированная электронная подпись.



При взаимодействии через личный кабинет налогоплательщика юридические лица подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью заявления о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе, о зачете или возврате налога, налоговые декларации и расчеты, сведения по форме 2-НДФЛ и некоторые другие документы.



Усиленная неквалифицированная электронная подпись используется в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или иностранных организаций; при предоставлении информации о ценных бумагах иностранной организацией, действующей в интересах третьих лиц; при обмене первичными документами с контрагентами в электронном виде.

Такие данные приведены пресс-службой ФНС на ведомственном сайте.