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ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре

25.04.17 12:16

Под председательством руководителя ФНС России Михаила Мишустина проходит семинар по электронным услугам и цифровым каналам доставки в Сингапуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие проводят в рамках международного проекта, который в марте 2015 года Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) поручило именно ФНС России. В консультативную группу проекта также входят представители налоговых администраций Австралии, Дании, Новой Зеландии и Сингапура.

В первый день семинара участники обсудили актуальные вопросы по использованию инновационных технологий в налоговой сфере. В частности, был представлен опыт использования мобильных приложений в налоговом администрировании. Участники обозначили перспективы постепенного перехода на такие приложения вместо сегодняшних личных кабинетов и порталов налоговых администраций.

Отдельное место в программе семинара занимает обсуждение модели оценки цифровой зрелости налоговых администраций, которая разработана ФНС России в сотрудничестве с Консультативной группой. Основная задача созданной модели – помочь налоговым администрациям оценить свой уровень цифровой зрелости, увидеть общие закономерности и тенденции развития в использовании технологий. Планируется проанализировать итоги исследования цифровой зрелости 26 налоговых администраций, проведенного ФНС России на основе модели. В опросе приняли участие Австралия, Австрия, Канада, Чили, Китай, Коста-Рика, Дания, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Польша, Республика Корея, Россия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Таиланд, Великобритания, США.

С ключевым докладом в ходе семинара выступит руководитель проекта по электронным услугам и цифровым каналам доставки, глава ФНС России Михаил Мишустин. Он расскажет об основных этапах трансформации налоговых органов в современные цифровые организации, а также о достижениях ФНС России во внедрении высокотехнологичных инициатив. В рамках своего выступления глава Налоговой службы России представит собственное видение налоговой администрации будущего.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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