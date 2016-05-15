ЦБ планирует ужесточить требования к аудиторам

ЦБ подготовил предложения для доработки законопроекта об аудиторской деятельности в рамках передачи ему полномочий по надзору за значительной частью этого рынка, сейчас подконтрольной Минфину и Федеральному казначейству.

В сферу ответственности Банка России перейдут компании, оказывающие услуги обязательного аудита, напоминает РБК. Поручение передать часть полномочий Мифина и казначейства к Центробанку было дано 29 марта на совещании у первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова. ЦБ РФ рассчитывают начать работать в качестве регулятора на этом рынке с 1 января 2018 года.



В настоящий момент согласно закону «Об аудиторской деятельности» обязательному аудиту подлежат акционерные общества, фирмы, торгующиеся на бирже, все финансовые организации, подконтрольные ЦБ (банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды и пр.), компании с годовой выручкой от 400 млн руб. или активами от 60 млн руб., гос- и квазигосструктуры. Минфину останется контроль за аудиторами, оказывающими услуги необязательного аудита.

Каким планирует взаимодействовать регулятор с новыми подопечными, рассказало агентство РБК, корреспонденты которого побывали на пресс-конференции директора департамента корпоративных отношений ЦБ Елены Курицыной.

Для начала ЦБ предлагает сузить круг компаний, подлежащих обязательному аудиту. По словам Курицыной, речь идет об исключении из закона пункта об обязательном аудите предприятий с определенной величиной выручки и активов вне зависимости от их статуса. «Мы так и не выявили, кто является потребителем такого аудита, если компания не является общественно значимой: публичной, торгующейся, финансовой или государственной. К сожалению, отсутствие мотивированного заказчика приводит к формированию на рынке аудита в кавычках, который осуществляется за небольшую плату и является не проведением нормальных аудиторских услуг, а продажей подписи под аудиторским заключением», — пояснила она предложенное нововведение.



Также ЦБ собирается ужесточить требования ко входу на аудиторский рынок. Сейчас работать на нем можно при включении аудиторской компании в реестр одной из действующих на рынке саморегулируемых организаций. «Сейчас аудиторская организация имеет право быть включенной в реестр СРО, если она предоставит информацию, что у нее есть три аудитора с аттестатами, которые работают по трудовому договору. Но эти аудиторы могут работать в нескольких аудиторских организациях. Это приводит к тому, что аудиторы числятся в 15–20 компаниях, что позволяет всем им получить свой статус», — пояснила Курицына. ЦБ же предлагает зафиксировать, что аудитор со своим аттестатом может работать только в одной аудиторской организации и только там он может подписывать аудиторское заключение.



Еще одно ужесточение затронет аудиторов, которые планируют заверять отчетность банков и прочих поднадзорных ЦБ организаций. Вместо трех аудиторов с аттестатами ЦБ потребует у аудиторской компании иметь 12 таких специалистов, рассказала представитель ЦБ.



Допускать аудиторов к подтверждению отчетности общественно-значимых компаний ЦБ намерен не сразу, как сейчас, а последовательно, в два этапа. ​«Сначала аудиторская организация попадает в реестр одной из СРО, потом, набрав необходимый опыт, она имеет право обратиться в Банк России, чтобы быть допущенной к аудиту общественно значимой организации (через включение в отдельный реестр, который, как предполагается, будет вести сам ЦБ. — РБК)», — говорит Курицына. По ее словам, сейчас ЦБ предлагает аудиторским компаниям подать заявки на​ добровольное тестирование по прохождению в реестр ЦБ.



Еще одним пунктом будут идти квалификационные и репутационные требования к организациям, которые допустят в реестр ЦБ. Такие организации должны иметь опыт работы с компаниями, поднадзорными ЦБ, не менее трех лет и не иметь в течение этого периода случаев, когда подписанная ими отчетность была признана Банком России недостоверной. «Естественно, не должно быть фактов признания аудиторского заключения заведомо ложным, несоблюдения кодекса профессиональной этики или требований независимости аудиторов за последние три года», — пояснила Елена Курицына. Руководителям таких организаций необходим будет опыт работы не менее пяти лет с поднадзорными ЦБ компаниями, говорит она. — Также им предстоит постоянно проходить повышение квалификации».



Кроме того, ЦБ планирует ввести ротацию аудиторов из реестра при работе с одним клиентом. По словам Курицыной, лицо, которое подписывает аудиторское заключение, не сможет работать с одной компанией более семи лет. После этого срока оно должно сделать перерыв на два года.



ЦБ также думает об изменении модели саморегулирования на финансовом рынке, потому что «она не отвечает вызовам, которые стоят перед саморегулированием». Сейчас СРО должна объединять не менее 2 тыс. аудиторских организаций и не менее 10 тыс. аудиторов-физлиц. «Эти цифры загоняют СРО в регуляторную ловушку — там понимают, что некоторые организации не соблюдают стандарты, но, чтобы выжить, берегут каждого члена», — поясняет проблему Курицына.



ЦБ считает, что количественные требования для СРО должны быть относительными, например привязанными не к числу аудиторов — членов СРО, а к доле услуг, которые члены СРО совместно оказывают на рынке. Также ЦБ думает о создании отдельной саморегулируемой организации, которая будет включать в себя компании из будущего реестра Банка России.