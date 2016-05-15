ИФНС хочет получить информацию о деятельности фирмы у бывшей сотрудницы и членов ее семьи

Представитель столичной компании поделился с читателями нашего форума историей, которая привела его в недоумение. Дело в том, что налоговики хотят получить информацию о деятельности компании у бывшей сотрудницы, в связи с чем прислали соответствующее приглашение по новому месту ее работы.

Но и это еще не все – такие же уведомления получили и члены семьи бывшей сотрудницы – ее муж и сын, которые никогда не работали в проверяемой компании и никакого отношения к ней не имеют.

«Что это, зачем, почему?» - удивляется наш читатель, недоумевая по поводу такого странного интереса к компании со стороны налоговиков.

У нас есть ООО, Москва, обороты небольшие, все вроде бело и пушисто. Где-то год назад у нас работала менеджером сотрудница из соседней области, Галина.

Ушла, работает в другом месте. И вот в феврале по ее нынешнему, вообще никак не связанному с нашим ООО месту работы приходит бумага из нашей налоговой:



"Поручение об истребовании информации, На основании статьи 93.1 налогового кодекса в связи с Вне рамок проведения налоговой проверки у налогового органа возникла обоснованная необходимость получения информации относительно конкретной сделки."



Далее налоговая перечисляет чего она хочет (характеристику, должностные инструкции, приказ о приеме на работу итп) от ее НЫНЕШНЕГО МЕСТА работы, после чего добавляет, что "лицо, деятельности которого касаются истребуемые документы" - это наше ООО!



И это было бы нормально, но точно такая же бумага приходит ее мужу по месту работы мужа (причем ей напрямую из московской налоговой, а в организацию, где работает муж, из областной налоговой, по поручению от московской)! Муж вообще никак не был связан с нами, вообще никак. Ладно, поудивлялись, но ничего не происходит. И на днях узнаем, что их сыну на прошлую работу (вообще не связан) тоже приходит точно такая же бумага! И везде "лицом, деятельности которого" - наше ООО!



Никогда с таким бредом не сталкивались, начинаем тихо параноить. Есть какие-то идеи, что это может быть, почему?

- Владимир Н

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