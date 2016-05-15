ФНС пояснила, как получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для использования в своих информационных системах

Любые заинтересованные лица могут получать сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде для дальнейшего их использования в своих информационных системах.

Указанная возможность предоставляется пользователю только при наличии у него действующих атрибутов доступа, позволяющих получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде, в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места, стоимость которого составляет 150 тыс. рублей.

При иных видах получения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (в том числе однократном предоставлении сведений стоимостью 50 тыс. рублей) услуга по интеграции сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не предоставляется.

При этом в состав сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, не входит информация о сдаче юридическим лицом налоговой отчетности.

Вместе с тем получить информацию о юридических лицах, не представляющих налоговую отчетность более года, можно на сайте ФНС России в разделе "Электронные сервисы" в рубрике "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента".

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-3-14/2572@ от 18.04.2017.