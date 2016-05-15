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ИП на УСН не может принять в расходы стоимость аренды жилого дома

25.04.17 13:17
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ИП на УСН арендует жилой дом для размещения частного детского сада. Можно ли принять в расходы арендную плату? Нет, ответил Минфин в письме № 03-11-11/17851 от 28.03.2017.

Жилые помещения предназначены для проживания граждан. Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое.

Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Таким образом, гражданское и жилищное законодательство не допускает использование жилого помещения для целей, не связанных с проживанием граждан.

В связи с этим расходы ИП по аренде жилого дома для размещения частного детского садика при определении объекта налогообложения по УСН, учитываться не должны.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
Kykyryznik
, Ульяновск
А вот и неправда. Есть постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2014 г.Регистрационный N 31209) (далее —  СанПин 2.4.1.3147-13 ) . Т.е. чтобы открыть частный детский сад не нужно переводить жилое помещение в нежилое.
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