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Если премия является составной частью оплаты труда, то дата получения дохода - последний день месяца

25.04.17 15:47

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК при получении доходов в денежной форме дата фактического получения налогоплательщиком дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

При этом согласно пункту 2 статьи 223 НК датой фактического получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который был начислен доход в соответствии с трудовым договором .

С учетом указанных положений статьи 223 НК, а также принимая во внимание позицию Верховного Суда РФ, изложенную в Определении от 16.04.2015 N 307-КГ15-2718, по мнению Минфина, изложенному в письме № 03-04-07/19708 от 04.04.2017 , датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной частью оплаты труда и выплачиваемых в соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда на основании положений ТК, признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный доход в соответствии с трудовым договором.

При этом дата фактического получения дохода в виде иных премий, не относящихся в соответствии с ТК к оплате труда, определяется как день выплаты указанного дохода налогоплательщику.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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