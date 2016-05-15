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Проверьте правильность отражения кодов видов операций в декларации НДС с помощью алгоритма

25.04.17 14:46

Управление ФНС РФ Архангельской области и Ненецкий ао предлагает воспользоваться алгоритмом отражения хозяйственных операций в книгах покупок и продаж, журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, сведения из которых, в том числе коды видов операций (КВО), включаются в налоговую декларацию по НДС.

Алгоритм правильного отражения в разделах декларации по НДС кодов видов операций, соответствующих содержанию проведенной операции:

Раздел 8, 8.1 КВО: 01,02,06,13,15-19,20,22,23,24,25,26,27,28,32
 Раздел 9, 9.1 КВО: 01,02,06,10,13,14,15,18,21,26,27,28,29,30,31
 Раздел 10, 10.1 КВО: 01,02,13,15,18,19,20,27,28,29,30.

На основе данного алгоритма программными средствами приемного комплекса ФНС России при приеме файлов декларации по НДС осуществляется автоматический форматно-логический контроль принимаемых файлов на соответствие xsd-схеме.

Ошибкой несоответствия xsd-схеме является неправильное использование кодов вида операций, указание ошибочного кода операции (или его отсутствие). В этом случае у принимаемого файла налоговой декларации устанавливается состояние «Проконтролирован не успешно», а налогоплательщику в автоматизированном режиме формируется и направляется уведомление в электронном виде об отказе в приеме файла налоговой декларации по НДС.

Также управление напоминает, что на сайте ФНС России размещены «Примеры отражения записей по счетам-фактурам в книге покупок и книге продаж с указанием кодов видов операций», в которых подробно рассмотрены различные виды хозяйственных операций и описан алгоритм отражения операций в книгах покупок и продаж.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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