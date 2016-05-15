УФНС Смоленской области: «белые» зарплаты помогают возвращать деньги в семейный бюджет

За 3 месяца 2017 года в налоговые органы Смоленской области представлено около 40 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая статистика приводится региональным Управлением ФНС. При этом более 28 тысяч граждан отчитались о доходах исключительно с целью получения социальных и имущественных налоговых вычетов.



«И это на 30,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как видите, цифры весомые. Значительны и суммы, возвращающиеся в семейный бюджет, но мы не устаем повторять: каждый гражданин обязательно должен понимать, что вычет в полной сумме возвращается только с «белой» зарплаты, что предполагает официальное трудоустройство, отсутствие «серых» выплат», - приводятся слова начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов А.В.Лукьянова.

Управление постоянно проводит комиссии по легализации налоговой базы. Только за 3 месяца 2017 года проведено 100 заседаний, в ходе которых заслушано свыше 70 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума. В результате повысили заработную плату до величины прожиточного минимума 53 налогоплательщика.

Однако следует заметить, что трехсторонним соглашением в Смоленской области установлена минимальная заработная плата в размере 6400 рублей, ниже которой не может быть зарплата в регионе. И ориентироваться на прожиточный минимум (в 4 квартале 2016 года он составлял в области 10 074 руб.) работодатели не обязаны.