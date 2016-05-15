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Минфин не поддерживает обнуление НДС на внутренних авиарейсах, минующих аэропорты Москвы

25.04.17 16:16

Министерство финансов не поддержало предложение холдинга "Ренова" по обнулению НДС на внутренних авиарейсах, минующих аэропорты Москвы.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, ранее глава совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил установить дифференцированный НДС для внутренних авиаперевозок через Москву и прямых межрегиональных рейсов без пересадки в столице. При этом для первых предлагалось сохранить действующий уровень НДС - 10%, для вторых - обнулить налог.

Позднее гендиректор "Аэропортов регионов" (входит в "Ренову") Евгений Чудновский заявил, что президент поддержал это предложение. Он отметил, что это "очень мощный рычаг, который позволит немного выровнять шансы между региональными и сетевыми перевозками через Москву, которые сегодня превалируют", и даст возможность развиваться региональным хабам.

Но в начале апреля источник "Интерфакса" сообщил, что после поручения президента проработать вопрос Минфин, поддержав саму идею дифференциации, предложил установить НДС в размере 18% для рейсов через Москву и 10% - без пересадки в столице. "Сейчас будет борьба за ставку", - говорил собеседник агентства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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