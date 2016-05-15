Минфин не поддерживает обнуление НДС на внутренних авиарейсах, минующих аэропорты Москвы

Министерство финансов не поддержало предложение холдинга "Ренова" по обнулению НДС на внутренних авиарейсах, минующих аэропорты Москвы.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.



Как сообщалось, ранее глава совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил установить дифференцированный НДС для внутренних авиаперевозок через Москву и прямых межрегиональных рейсов без пересадки в столице. При этом для первых предлагалось сохранить действующий уровень НДС - 10%, для вторых - обнулить налог.



Позднее гендиректор "Аэропортов регионов" (входит в "Ренову") Евгений Чудновский заявил, что президент поддержал это предложение. Он отметил, что это "очень мощный рычаг, который позволит немного выровнять шансы между региональными и сетевыми перевозками через Москву, которые сегодня превалируют", и даст возможность развиваться региональным хабам.



Но в начале апреля источник "Интерфакса" сообщил, что после поручения президента проработать вопрос Минфин, поддержав саму идею дифференциации, предложил установить НДС в размере 18% для рейсов через Москву и 10% - без пересадки в столице. "Сейчас будет борьба за ставку", - говорил собеседник агентства.