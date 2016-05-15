Минфин против введения налога с продаж

Минфин предлагает реализовать налоговый маневр «22/22», при этом введение налога с продаж является избыточным, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Минфин предлагал вводить налоговый маневр — снижение страховых взносов и повышение НДС. Вводить еще и налог с продаж — на наш взгляд, эта мера избыточна», - цитирует RNS слова Сазанова.

Напомним, предложенный Минфином налоговый маневр предполагает повышение ставки НДС с 18 до 22% и понижение ставки страховых взносов до 22%. В качестве альтернативы маневру Госдума, Совет Федерации и Счетная палата предложили ввести регионам налог с продаж