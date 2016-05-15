Совет Федераци одобрит закон об электронном больничном в среду

Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме.

Сенаторы рассмотрят документ в среду, сообщает РИА Новости.

Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону требует предъявить листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Поправками предусматривается возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке.



Закон должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.