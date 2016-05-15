Минфин пояснил вопрос зачета переплаченных взносов в счет недоимки за период до 2017 года

При наличии у плательщика страховых взносов недоимки по страховым взносам или задолженности по уплате соответствующих пеней, штрафов, возникших за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, органы ПФР И ФСС не вправе принимать решения о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов за указанные отчетные периоды.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-02-07/2/11564 от 01.03.2017, где рассмотрены вопросы о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов в счет недоимки по страховым взносам, которые были установлены Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ.

В Минфине полагают, что при наличии у плательщика страховых взносов недоимки по страховым взносам, задолженности по уплате пеней, штрафов в государственные внебюджетные фонды, возникших за периоды до 1 января 2017 года, указанные недоимка и задолженность подлежат уплате этим плательщиком или взысканию налоговым органом. Впредь до уплаты плательщиком страховых взносов указанных недоимки и задолженности либо их взыскания в установленном порядке отсутствует основание для принятия органом ПФР или ФСС решения о возврате указанному плательщику страховых взносов суммы излишне уплаченных взносов (пеней и штрафов) за периоды до 1 января 2017 года.