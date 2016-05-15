При обмене жилья из-за сноса дома можно воспользоваться имущественным вычетом

ФНС в письме № БС-3-11/2567@ от 17.04.2017 разъяснила порядок получения имущественного вычета по НДФЛ при приобретении квартиры по договору мены в связи с реализацией Программы "Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге".

ООО, действуя в рамках реализации Программы, осуществило приобретение квартиры налогоплательщика по договору мены жилых помещений в целях последующего сноса указанного многоквартирного дома и застройки освободившихся территорий в соответствии с Программой.

Статьей 567 ГК РФ определено, что к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать.

Следовательно, доход в виде полученной по договору мены квартиры является доходом налогоплательщика от продажи имущества.

При этом подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 НК установлено, что налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере выкупной стоимости земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества, полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае изъятия указанного имущества для государственных или муниципальных нужд.

Дом, в котором находилась квартира заявителя, подлежал расселению и сносу по инициативе Правительства Санкт-Петербурга.

Поскольку в рассматриваемой ситуации, по мнению ФНС России, выкуп квартиры (изъятие) налогоплательщика осуществлялся в связи с реализацией Программы, налогоплательщик в данном случае может претендовать на получение указанного имущественного налогового вычета по НДФЛ.