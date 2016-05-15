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При уплате физлицом госпошлины за рассмотрение дела в суде следует указывать УИН

26.04.17 13:47

Физические лица при заполнении «платежек» в бюджетную систему РФ обязательно должны указывать ИНН или УИН.

Для осуществления платежей, администрируемых налоговыми органами, в том числе уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, платежный документ может быть сформирован налогоплательщиком самостоятельно с помощью электронного сервиса "Заполнить платежное поручение", размещенного на сайте ФНС России. В этом случае индекс документа (УИН) присваивается платежному документу автоматически.

В письме ФНС № ЗН-3-22/2446@ от 13.04.2017 также приводится порядок действий при заполнении «платежки» с помощью электронного сервиса ФНС.

Вместе с тем согласно приказу Минфина от 05.04.2017 N 58н "О внесении изменений в приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н" при перечислении денежных средств в уплату государственной пошлины в судах общей юрисдикции указание ИНН стало необязательным.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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