Заполнить декларацию 3-НДФЛ теперь можно и на портале госуслуг

Интерактивная форма декларации по налогу на доходы физических лиц впервые стала доступна на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщила пресс-служба ФНС. Теперь зарегистрированные пользователи портала могут заполнить декларацию онлайн и направить её в инспекцию, подписав электронной подписью.



Для заполнения декларации и направления затем в налоговые органы необходимо авторизоваться и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн».