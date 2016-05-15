Дума отклоняет налоговые законопроекты, доставшиеся ей от депутатов прежних созывов

ГосДума, как и обещал в начале 2017 г. ее новый председатель Вячеслав Викторович Володин, активно "расчищает" завалы законопроектов, доставшихся ГосДуме седьмого созыва от депутатов прежних созывов. Не являются в этой работе исключением и налоговые законопроекты.

Так 12 апреля ГосДумой были отклонены следующие законопроекты:

№ 980348-6 «О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (в части установления дополнительных гарантий неухудшения условий налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

№ 1089883-6 «О внесении изменения в ст. 251 части второй НК РФ (об особенностях учета при исчислении налога на прибыль организаций доходов собственников помещений многоквартирных домов)»;

№ 1083183-6 «О внесении изменений в ст.ст. 250 и 251 части второй НК РФ (в части расширения перечня средств целевого финансирования для целей налогообложения прибыли организаций)»;

№ 819634-6 «О внесении изменений в гл. 23 части второй НК РФ и статью 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (об изменении ставки НДФЛ)»;

№ 871036-6 «О внесении изменений в ст.ст. 255 и 270 части второй НК РФ» (в части включения в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли организаций, расходов на оплату услуг по организации туризма и отдыха работников и членов их семей на территории РФ);

№ 25391-3 «О внесении изменения и дополнения в ст. 217 части второй НК РФ» (об освобождении от налогообложения доходов тренеров, полученных за призовые места на спортивных соревнованиях);

№ 56001-4 «О внесении изменений и дополнений в ст.ст.146, 251 и 265 части второй НК РФ» (о налогообложении физкультурно-спортивных организаций и детско-юношеских спортивных школ).

20 апреля ГосДума отклонила законопроекты:

№ 908625-6 «О внесении изменений в ст. 217 НК РФ (в части освобождения от налогообложения сумм единовременных выплат, осуществляемых образовательными организациями нуждающимся студентам);

№ 88702-6 «О внесении изменения в ст. 217 части второй НК РФ (в части освобождения от налога на доходы физических лиц сумм единовременной материальной помощи, выплачиваемых за счет средств стипендиального фонда студентам, аспирантам, докторантам)».

21 апреля ГосДумой были отклонены законопроекты: