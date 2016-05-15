Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе

У главного бухгалтера масса дел! Когда на тебе несколько компаний и только один помощник, надо поторопиться, чтобы вовремя сдать отчеты, ответить на требование налоговой, провести сверку с контрагентами и т.д. и т.п. Но стоп! Это еще не все.

Участнице нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на сайте Facebook вменили еще одну обязанность. Главбух должна ежедневно составлять отчеты о проделанной работе. В этой связи она обратилась к коллегам, имеющим такой опыт, за советом.

посоветуйте, в каком формате лучше написать отчет Главного бухгалтера о проделанной работе за день и план на следующий день руководителю и психологу компании, в случае, если на тебе 8 компаний и один помощник. Зачем то принято решение о ежедневных отчетах, которые необходимо еще и психологу посылать. Я так думаю, когда работаешь в режиме многозадочности, трудно описать все, что сделал, иногда день проходит в телефонных переговорах, иногда полдня в дозвоне до налоговой ну и т.д. Может у кого то есть какой нибудь шаблон, чтобы кратенько описать свою деятельность и чтобы времени много не занимало и никому обидно не было.

- Татьяна Суркова

Реакция коллег довольно бурная. Кто-то советует главбуху выгрузить в отчет все проводки из 1С по всем компаниям, подробно описать все свои действия в течение дня, в том числе мытье рук. А кто-то рекомендует уйти с такой работы, считая, что подобный отчет – это унизительно.

А в ваши обязанности не входит составление подобных отчетов? Как вы думаете, это возмутительно, унизительно, или совершенно нормально?

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