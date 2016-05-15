Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе
У главного бухгалтера масса дел! Когда на тебе несколько компаний и только один помощник, надо поторопиться, чтобы вовремя сдать отчеты, ответить на требование налоговой, провести сверку с контрагентами и т.д. и т.п. Но стоп! Это еще не все.
Участнице нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на сайте Facebook вменили еще одну обязанность. Главбух должна ежедневно составлять отчеты о проделанной работе. В этой связи она обратилась к коллегам, имеющим такой опыт, за советом.
посоветуйте, в каком формате лучше написать отчет Главного бухгалтера о проделанной работе за день и план на следующий день руководителю и психологу компании, в случае, если на тебе 8 компаний и один помощник. Зачем то принято решение о ежедневных отчетах, которые необходимо еще и психологу посылать. Я так думаю, когда работаешь в режиме многозадочности,
трудно описать все, что сделал, иногда день проходит в телефонных переговорах, иногда полдня в дозвоне до налоговой ну и т.д. Может у кого то есть какой нибудь шаблон, чтобы кратенько описать свою деятельность и чтобы времени много не занимало и никому обидно не было.
- Татьяна Суркова
Реакция коллег довольно бурная. Кто-то советует главбуху выгрузить в отчет все проводки из 1С по всем компаниям, подробно описать все свои действия в течение дня, в том числе мытье рук. А кто-то рекомендует уйти с такой работы, считая, что подобный отчет – это унизительно.
А в ваши обязанности не входит составление подобных отчетов? Как вы думаете, это возмутительно, унизительно, или совершенно нормально?
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Ребята, но главбух же должен любой отчет уметь состряпать:
1.8.00 - 8.15 - Включение компьютера, чтение почты;
2. 8.15 - 8.30 - Мониторинг законодательства;
3. 8.30 - 8.45 - Обновление СБИС, ответы на телефонные звонки;
4. 8.45 - 8.55 - Проводки по организации А;
5. 8.55 - 9.00 - Технический перерыв.
И т.д.
Описывать надо каждую мелочь выполняемую в условиях многозадачности, пусть у психолога с начальником тоже мозги закипят. Может психолог даст рекомендации начальнику, де этот сотрудник очень много работает, надо ему дополнительного помощника выделить, чтобы нервного истощения не случилось, материально простимулировать, чтобы самооценку поднять, и не грузить больше не нужными отчетами, потому-что глупо как-то получается.