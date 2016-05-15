Клерк.Ру
 

Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе

26.04.17 11:12
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У главного бухгалтера масса дел! Когда на тебе несколько компаний и только один помощник, надо поторопиться, чтобы вовремя сдать отчеты, ответить на требование налоговой, провести сверку с контрагентами и т.д. и т.п. Но стоп! Это еще не все.

Участнице нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на сайте Facebook вменили еще одну обязанность. Главбух должна ежедневно составлять отчеты о проделанной работе. В этой связи она обратилась к коллегам, имеющим такой опыт, за советом.

посоветуйте, в каком формате лучше написать отчет Главного бухгалтера о проделанной работе за день и план на следующий день руководителю и психологу компании, в случае, если на тебе 8 компаний и один помощник. Зачем то принято решение о ежедневных отчетах, которые необходимо еще и психологу посылать. Я так думаю, когда работаешь в режиме многозадочности, трудно описать все, что сделал, иногда день проходит в телефонных переговорах, иногда полдня в дозвоне до налоговой ну и т.д. Может у кого то есть какой нибудь шаблон, чтобы кратенько описать свою деятельность и чтобы времени много не занимало и никому обидно не было.
- Татьяна Суркова

Реакция коллег довольно бурная. Кто-то советует главбуху выгрузить в отчет все проводки из 1С по всем компаниям, подробно описать все свои действия в течение дня, в том числе мытье рук. А кто-то рекомендует уйти с такой работы, считая, что подобный отчет – это унизительно.

А в ваши обязанности не входит составление подобных отчетов? Как вы думаете, это возмутительно, унизительно, или совершенно нормально?

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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6 мнений
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Аноним
Можно написать, что составление отчета занимает 1 час рабочего времени и несколько раз сдать такую ерунду начальству.
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Аноним
, Волгоград
Грустно. Почему то считается, что бухгалтерия это программы, а мы обслуживающей персонал машин. И какая разница кто эти машины будет обслуживать. Но Славу Богу за наше правительство, оно не дает свести профессию бухгалтера до обслуживающего персонала. Ни одна машинная программа не сможет поспеть за изменениями нашего законодательства и понять логику нашего законотворчества.
Клерк
Женская логика
, Новосибирск

Ребята, но главбух же должен любой отчет уметь состряпать:

1.8.00 - 8.15 - Включение компьютера, чтение почты;

2. 8.15 - 8.30 - Мониторинг законодательства;

3. 8.30 - 8.45 - Обновление СБИС, ответы на телефонные звонки;

4. 8.45 - 8.55 - Проводки по организации А;

5. 8.55 - 9.00 - Технический перерыв.

И т.д.


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Аноним
, Краснодар
вот, кстати, да))))
Составила отчетик в ЕХ, и копируешь его изо дня в день, с рандомными вариациями))))) А приложение - распечатка проводок за истекший день, кратенько, листов на 100, чтоб начальству нескушно было))). И поинтересоваться, не нужно ли расширить информацию)))
Я б еще под этим соусом и прибавку к зарплате)) обосновала, мол, спасибо дорогому начальству, а то как-то и не задумывалась раньше, какой суровый функционал на моих плечах...)))))) Плюс, составление ежедневной внутренней отчетности - тоже труд, который должен быть оплачен...)))))
Клерк
Vadimello
, Тобольск

Описывать надо каждую мелочь выполняемую в условиях многозадачности, пусть у психолога с начальником тоже мозги закипят. Может психолог даст рекомендации начальнику, де этот сотрудник очень много работает, надо ему дополнительного помощника выделить, чтобы нервного истощения не случилось, материально простимулировать, чтобы самооценку поднять, и не грузить больше не нужными отчетами, потому-что глупо как-то получается.

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