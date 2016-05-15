УФНС Новосибирской области: временно изменен порядок приема Расчетов по страховым взносам

С 18 апреля 2017 года в случае отсутствия сведений о СНИЛС в базе данных налоговых органов ограничение по проверке таких СНИЛС в Расчете временно снято до возобновления информационного взаимодействия с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации. Такая информация приведена на сайте Управления ФНС по Новосибирской области.

Плательщикам страховых взносов, получившим Уведомление об отказе в приеме Расчета по страховым взносам по причине несоответствия СНИЛС, необходимо направить его повторно – с целью исключения привлечения к ответственности за несвоевременное представление Расчета.

В случае выявления несоответствия иных персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц (ФИО, ИНН, паспортные данные и т.д.), с 24 апреля 2017 года отказы в приеме расчетов по страховым взносам формироваться не будут, а в адрес плательщиков страховых взносов будут направляться уведомления об уточнении представленного расчета.



При несоответствии исчисленных сумм страховых взносов Расчет будет считаться не представленным. Устранить указанное несоответствие плательщики, отчитывающиеся в электронной форме, должны в 5-дневный срок, а отчитывающиеся на бумаге – в течение 10 дней.

Представлять расчеты по страховым взносам обязаны все организации, а также индивидуальные предприниматели – работодатели. Если в первом квартале 2017 года данные плательщики страховых взносов не производили выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, например, по причине не осуществления финансово-хозяйственной деятельности, они должны представить Расчеты с «нулевыми» показателями.

Самозанятые индивидуальные предприниматели представлять Расчет не обязаны, отмечается на сайте регионального Управления.