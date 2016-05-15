С 5 мая в Подмосковье закроют старые банковские счета для уплаты налогов

Управление ФНС Московской области предупреждает - с 5 мая в платежных документах при перечислении налоговых платежей и страховых взносов следует указывать только реквизиты банковского счета Управления Федерального казначейства по Московской области, открытого 06.02.2017 в Главном Управлении Банка России по Центральному Федеральному округу.



О завершении переходного периода функционирования банковских счетов, открытых ранее УФК по Московской области в Отделении 1 Москва, напомнило УФК по Московской области письмом от 14.04.2017 № 48-13-20/06-4232 «Об окончании функционирования банковских счетов». В течение трехмесячного переходного периода в случае зачисления денежных средств на старый банковский счет, ГУ Банка России по ЦФО ежедневно перечисляло поступившие средства на счет, открытый 06.02.2017.



Реквизиты действующего банковского счета для зачисления налогов и страховых взносов в бюджетную систему и внебюджетные фонды Российской Федерации на территории Московской области следующие:

БИК банка получателя: 044525000;

Банк получателя : Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО);

Номер счета получателя: 40101810845250010102 - счет для учета доходов, распределяемых Управлением Федерального казначейства по Московской области между бюджетами бюджетной системы РФ.



Будьте внимательны при заполнении платежных поручений, после окончания переходного периода разыскивать неправильно отправленные налоги, придется самим налогоплательщикам.