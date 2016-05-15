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Для получения льготы по налогу на имущество физлиц ИП должны предоставить заявление

26.04.17 13:13
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Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность с использованием объектов собстенного недвижимого имущества могут получить льготу по налогу на имущество физических лиц, напоминает Управление ФНС Орловской области.

Для подтверждения права на предоставление этой льготы,  необходимо своевременно направить в налоговые органы соответствующие документы, подтверждающие право на предоставление льготы (к примеру, договоры аренды с арендаторами, платежные документы, свидетельствующие о получении доходов от осуществления данного вида деятельности и др.).

Форма заявления о предоставлении льготы по имущественным налогам размещена на Интернет-сайте ФНС России. Направить заявление об использовании налоговой льготы и документы, подтверждающие право на льготу, можно в любой налоговый орган по своему выбору через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Управление  рекомендует заявить о льготах до 1 мая текущего года, то есть до начала исчисления налогов за 2016 год.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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