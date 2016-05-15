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Матвиенко не согласилась с идеей обложения НДФЛ доходов от депозитов физлиц

26.04.17 14:17

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ряд сенаторов раскритиковали замглавы Минфина Игоря Трунина за его слова о необходимости обложения НДФЛ доходов от банковских депозитов.

На заседании Совета Федерации в среду эту тему подняла сенатор Елена Афанасьева, передает "Интерфакс". Она напомнила, что ранее Трунин поднял тему обложения НДФЛ доходов от банковских депозитов. Как отметила сенатор, Минфин уже пояснил, что подобных предложений ведомство не готовит, однако слова замминистра вызвали острую реакцию в обществе.

"Эта тема поднимается все время СМИ, причем с подачи чиновников Минфина высокого ранга. И они периодически заявляют об этом на различных экономических площадках", - сказала Афанасьева.

По ее словам, у людей складывается впечатление, что если об этом говорит человек в ранге замминистра, то по сути это позиция ведомства по данному вопросу.

"Трунин, наверное, считает, что в данном случае вкладчики выступают в роли рантье, что, по сути, неверно и неправильно. Хочу обратить внимание правительства на то, что уж если вы идею не выносили, не родили и не пытаетесь ее внедрить, то подобные измышления замминистра напоминают провокацию: а вдруг прокатит? И неужели чиновник столь высокого ранга не понимает, что это вызывает недоверие к правительству, к банковской системе со стороны населения?" - сказала Афанасьева.

"В данном случае подтрунивать над населением, мне кажется, неуместно", - добавила она.

Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила полную солидарность с коллегой-сенатором. "Абсолютно готова подписаться под каждым словом из того, что вы сказали, думаю, как и большинство присутствующих в этом зале", - сказала Матвиенко.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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