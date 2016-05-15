Клерк.Ру
 

Каждый шестой патент в России выдан предпринимателям в Москве

26.04.17 14:43

Московские предприниматели приобрели более 55 тысяч патентов на 2016 год. Это почти на 21 тысячу, или 60 процентов, больше, чем на 2015 год, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Предприниматели на ПСН оплатили  в бюджет Москвы в  2016 году 3,5 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда, или 55 процентов, больше, чем годом ранее. Такой рост наблюдается впервые с момента запуска патентной системы налогообложения в 2013 году. В целом по России в 2016 году было приобретено около 320 тысяч патентов, а каждый шестой из них приходится на долю Москвы.

«Популярность патентной системы налогообложения обусловлена прежде всего ее простотой, гибкостью и удобством для малого бизнеса. Итоги прошедшего года стали возможны благодаря принятым Правительством Москвы после консультаций с бизнесом решениям, в том числе по расширению видов деятельности под патент, снижению стоимости по отдельным направлениям», — считает Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Напомним, что предприниматели, применяющие ПСН, не являются плательщиками торгового сбора. Чем, скорее всего и вызван рост численности плательщиков ПСН в Москве.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Для получения льготы по налогу на имущество физлиц ИП должны предоставить заявление
 
Юридические новости
 
Верховный суд: ИП на УСН могут считать 1% взносов с учетом своих расходов
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
Мнения115
Клерк
Кинзер прокомментировал материал «В чем бухгалтеру при налоговой проверке помогут внешние юристы»
15:33
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
15:16
Аноним прокомментировал материал «С завтрашнего дня заполняем платежки по-новому: построчный гид»
15:16
Клерк
Varvara22 прокомментировал материал «Для получения льготы по налогу на имущество физлиц ИП должны предоставить заявление»
15:07
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:37
Аноним прокомментировал материал «Владимир Рыжков, политик»
14:23
Аноним прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:19
Аноним прокомментировал материал «Деофшоризация, КИК и обмен налоговой информацией: как жить в 2017-ом, если в кармане затерялась иностранная компания»
14:09
Клерк
elena.noxa прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:07
Клерк
irochka007 прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
14:05
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
14:05
Аноним прокомментировал материал «С какими трудностями сталкиваются бухгалтеры из-за переходного периода по страховым взносам в отчетности за I квартал 2017 года»
13:58
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:57
Аноним прокомментировал материал «В правительстве поддержали взимание курортного сбора по всех приезжих»
13:56
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
13:48
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
13:45
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
13:33
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
13:27
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:21
Клерк
msneg прокомментировал материал «Какие модели жизненного цикла бизнеса важно знать директору»
13:16
Клерк
yante прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:08
Аноним прокомментировал материал «С какими трудностями сталкиваются бухгалтеры из-за переходного периода по страховым взносам в отчетности за I квартал 2017 года»
13:03
Аноним прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:00
Аноним прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
13:00
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
12:51
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
12:51
Клерк
Vadimello прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:42
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
12:37
Клерк
varo прокомментировал материал «Какие модели жизненного цикла бизнеса важно знать директору»
12:33
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
12:22
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
12:16
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
12:10
Клерк
Safra прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
11:59
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
11:58
еще
 