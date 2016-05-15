Каждый шестой патент в России выдан предпринимателям в Москве

Московские предприниматели приобрели более 55 тысяч патентов на 2016 год. Это почти на 21 тысячу, или 60 процентов, больше, чем на 2015 год, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Предприниматели на ПСН оплатили в бюджет Москвы в 2016 году 3,5 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда, или 55 процентов, больше, чем годом ранее. Такой рост наблюдается впервые с момента запуска патентной системы налогообложения в 2013 году. В целом по России в 2016 году было приобретено около 320 тысяч патентов, а каждый шестой из них приходится на долю Москвы.

«Популярность патентной системы налогообложения обусловлена прежде всего ее простотой, гибкостью и удобством для малого бизнеса. Итоги прошедшего года стали возможны благодаря принятым Правительством Москвы после консультаций с бизнесом решениям, в том числе по расширению видов деятельности под патент, снижению стоимости по отдельным направлениям», — считает Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Напомним, что предприниматели, применяющие ПСН, не являются плательщиками торгового сбора. Чем, скорее всего и вызван рост численности плательщиков ПСН в Москве.