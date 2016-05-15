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В пятницу истекает срок представления декларации по налогу на прибыль

26.04.17 15:15

Отчетный период за первый квартал 2017 года плавно движется к окончанию, но расслаблаться нет времени - в пятницу истекает срок представления декларации по налогу на прибыль.

Напоминаем, что декларация сдается по форме, утвержденной приказом ФНС России от 19.10.16 №ММВ-7-3/572@.

На забудьте, что с 2017 года изменены ставки по налогу на прибыль - 3% направляется в федеральный бюджет, 17% в региональный. Также стоит обратить внимание на изменения, связанные с переносом убытков - базу по налогу на прибыль нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых налоговых периодов больше, чем на 50 процентов.

Сроки представления отчетности, а также уплаты налогов и других обязательных платежей, вы можете найти в нашем календаре налогоплательщика

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