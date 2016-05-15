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В Мурманской области утвердили перечень местностей, где возможно не применять ККТ

26.04.17 16:14

Постановлением Правительства Мурманской области от 21.04.2017 № 216-ПП утвержден перечень отдаленных или труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику. Старый перечень, утвержденный постановлением от 19.08.2003 N 228-ПП, утратил силу.

Ранее в области уже был утвержден перечень местностей, где организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику без передачи данных в режиме онлайн.

Правила выдачи и учета документов, подтверждающих факт осуществления расчетов в отдаленных или труднодоступных местностях без применения ККТ утверждены постановлением Правительства № 296 от 15.03.2017 г.

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