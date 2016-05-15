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ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС

26.04.17 16:49

В связи с изменением администратора взносов с 01.01.2017 ПФР и ФСС должны были передать в ФНС сальдо расчетов плательщиков строго по состоянию на 01.01.2017.

При этом в указанное сальдо не должны включаться суммы доначислений по расчетам за 2016 год, потому что срок уплаты платежа страхового взноса за декабрь установлен 15.01.2017.

Однако при приеме сведений налоговыми органами были установлены случаи включения в сальдо на 01.01.2017 сумм, подлежащих доначислению по итогам расчета за 2016 год.

При этом налоговые органы не вправе самостоятельно вносить изменения в состав полученной информации. Исправить установленные недостатки в карточках "Расчетов с бюджетом" можно только после представления уточненных сведений Фондом.

На основании изложенного, ФНС в своем письме № ЗН-4-1/4593@ от 15.03.2017 сообщила, что в случае несогласия с сальдо расчетов по страховым взносам по состоянию на 01.01.2017, переданным Фондом, плательщику следует обратиться в соответствующее отделение Фонда, так как налоговые органы не администрировали страховые взносы за периоды до 01.01.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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