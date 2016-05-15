В Курганской области проходит реорганизация налоговых органов

С 10 мая 2017 года в Курганской области будет действовать пять налоговых инспекций вместо восьми, сообщает региональное Управление ФНС. К этой дате будут закончены все соответствующие организационно-штатные мероприятия, связанные с реорганизацией.



Так, Межрайонная ИФНС России № 2 по Курганской области (обслуживает территории Катайского и Далматовского районов) присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 1 по Курганской области, Межрайонная ИФНС России № 4 по Курганской области (обслуживает территории Юргамышского, Куртамышского, Мишкинского и Целинного районов) присоединится к Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области, Межрайонная ИФНС России № 5 по Курганской области (обслуживает территории Частоозерского, Макушинского, Мокроусовского, Лебяжьевского и Петуховского районов) присоединится к Межрайонной ИФНС России № 7 по Курганской области.



При этом налогоплательщиков из муниципальных образований, администрируемых реорганизованными инспекциями, изменения коснутся лишь в части оформления документов: начиная с 10 мая 2017 года, следует указывать новое наименование налогового органа, его код, КПП и ИНН. Других изменений не произойдет. Так, прием налогоплательщиков будет организован на территориально-обособленных рабочих местах (ТОРМах), расположенных в зданиях реорганизованных инспекций.