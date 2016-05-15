Минфин разъяснил, как считать земельный налог при изменении категории земли

ФНС своим письмом № БС-4-21/7402@ от 19.04.2017 направила для использования в работе письмо Минфина России от 14.04.2017 N 03-05-04-02/22593 по вопросу расчета земельного налога в случае изменения категории земель или вида разрешенного использования земельного участка.

Суть разъяснений сводится к тому, что изменение кадастровой стоимости, произошедшее в текущем налоговом периоде в результате перевода земель из одной категории в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка, может быть учтено только со следующего налогового периода.

В свою очередь, ставка по налогу устанавливается исходя из категории земель или вида разрешенного использования земельного участка, учтенных при определении кадастровой стоимости. При исчислении налога за конкретный налоговый период применяется налоговая ставка с учетом кадастровой стоимости исходя из категории земель или вида разрешенного использования земельного участка, установленных на 1 января налогового периода.