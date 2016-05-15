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Если налоговый агент не удержал НДФЛ и сообщил об этом в ИФНС, физлицу не надо сдавать декларацию 3-НДФЛ

27.04.17 15:47

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 228 НК в новой редакции исчисление и уплату НДФЛ в соответствии со статьей 228 НК производят физические лица, получающие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами.

Налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.

Эти положения применяются к правоотношениям по исчислению и уплате НДФЛ за налоговые периоды начиная с 2016 года.

На основании изложенного физическое лицо не обязано представлять декларацию по доходам, полученным с 01.01.2016, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами (в том числе с выплат штрафов физическим лицам, предусмотренных законодательством РФ), сведения о которых представлены налоговыми агентами в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК.

Такие разъяснения дает ФНС РФ в письме № БС-4-11/6723@от 10.04.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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