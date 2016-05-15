Бухгалтер задумалась об удалении из программы персональных данных о покупателях-физлицах

Читательница нашего форума просит коллег поделиться опытом в вопросе оформления отгрузочных документов на частных лиц.

Бухгалтера беспокоить вопрос защиты персональных данных. В Роскомнадзоре ей сообщили, что все данные о физлицах из программы надо удалять, если они не обязательны по нормам бухгалтерского и налогового учета.

Я сейчас задумалась о защите персональных данных, поговорила с Роскомнадзором, они со своей стороны сказали, что все данные о физ.лицах надо удалять, только если они не обязательны по бухгалтерским/налоговым законам.

Так вот, для договора с физ.лицом нужны вообще данные о физ.лице, если это предоплата? Нужны ли Ф.И.О. для товарной накладной именно для бухгалтерии по закону?

Я вот здесь только вижу, зачем нам нужны данные - если мы на ОСНО и платит физ.лицо по безналу, то надо выставить счет-фактуру, а ее надо выставить по данным банковской выписки, правильно?

Пожалуйста, прошу Вас помочь, или рассказать, как поступаете Вы?

- natycia181090

Бухгалтер в легкой панике от того, что из 1С придется удалять большой объем данных о покупателях-физлицах.

А вы храните в своей базе такие данные? Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Как Вы оформляете частных лиц?»