Бухгалтер задумалась об удалении из программы персональных данных о покупателях-физлицах
Читательница нашего форума просит коллег поделиться опытом в вопросе оформления отгрузочных документов на частных лиц.
Бухгалтера беспокоить вопрос защиты персональных данных. В Роскомнадзоре ей сообщили, что все данные о физлицах из программы надо удалять, если они не обязательны по нормам бухгалтерского и налогового учета.
Я сейчас задумалась о защите персональных данных, поговорила с Роскомнадзором, они со своей стороны сказали, что все данные о физ.лицах надо удалять, только если они не обязательны по бухгалтерским/налоговым законам.
Так вот, для договора с физ.лицом нужны вообще данные о физ.лице, если это предоплата? Нужны ли Ф.И.О. для товарной накладной именно для бухгалтерии по закону?
Я вот здесь только вижу, зачем нам нужны данные - если мы на ОСНО и платит физ.лицо по безналу, то надо выставить счет-фактуру, а ее надо выставить по данным банковской выписки, правильно?
Пожалуйста, прошу Вас помочь, или рассказать, как поступаете Вы?
- natycia181090
Бухгалтер в легкой панике от того, что из 1С придется удалять большой объем данных о покупателях-физлицах.
А вы храните в своей базе такие данные? Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Как Вы оформляете частных лиц?»
Скажу честно. Закон о защите персональных данных - это такая ересь несусветная и не доработанная, если четко следовать нормам закона, то вся деятельность в РФ остановиться, вся жизнь, так как практически на любое действие будет требоваться бумажка с разрешением. Закон требует отмены или глубокой переработки.
hub, Вы писали:
Аноним, вы писали:
Согласен что отличный способ пополнения бюджета..... Но чаще всего его нарушают именно государственные организации. Вот пусть прокуратура пройдется с проверкой по школам, садикам и больницам - штрафов в бюджет собирут просто ужас сколько, но только опять за счет бюджета. А еще заодно ГазПром и РосНефть, Сбербанк и ВТБ.
Выполнить полностью этот закон в реальной, не придуманной жизни не возможно!!!! Он нужен чисто ради популизма и для выборочного применения, чтобы можно было разобраться с неугодными или конкурентами.