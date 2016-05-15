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Утверждена форма постановки на учет самозанятых лиц

27.04.17 12:13

Федеральная налоговая служба приказом от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@ утвердила форму и формат уведомления физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.

С 1 января 2017 года без постановки на учет в качестве индивидуальных предпринимателей можно оказывать услуги репетиторства, присмотру за детьми и больными, уборке помещений. В течение двух лет самозанятые лица освобождены от уплаты НДФЛ и уплаты страховых взносов.

Уведомление об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд можно подать в любой налоговый орган. Постановка же на учет будет произведена в инспекции по месту жительства физического лица.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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