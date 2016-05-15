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Введен упрощенный механизм подтверждения освобождения от уплаты акциза

27.04.17 12:43

С 1 апреля 2017 года для подтверждения освобождения от уплаты акциза вместо копий таможенных деклараций и товаросопроводительных документов налогоплательщик вправе представить реестры в электронной форме, напоминает пресс-служба ФНС РФ. Связано это со вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным законом 05.04.2016 № 101-ФЗ в статью 198 НК РФ. Ранее налогоплательщики для подтверждения освобождения от уплаты акциза в обязательном порядке представляли в налоговый орган полный пакет документов на бумаге.

Правомерность освобождения от уплаты акциза будет проверяться налоговыми органами с помощью сопоставления данных Федеральной таможенной службы и электронных реестров налогоплательщика.

Такой алгоритм подтверждения освобождения от уплаты акциза является следующим шагом в развитии электронного документооборота, считает ФНС. Он уже знаком налогоплательщикам по аналогичной процедуре подтверждения нулевой ставки НДС. Таким образом, ФНС России продолжает переход от проверки самих документов к проверке значимых сведений из них.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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